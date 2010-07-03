"Победа" зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт

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Проблемы в работе сайта авиакомпании "Победа" возникли из-за мощной DDoS-атаки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Зафиксирована мощнейшая DDoS атака, это вызвало проблемы в работе сайта", – сказали в пресс-службе.

Ранее авиакомпания "Победа" предупредила клиентов о возможных сбоях в работе сайта после начала распродажи билетов. Сотрудники транспортной компании пояснили, что из-за увеличения числа пользователей на сайте могут дольше обычного обрабатываться заявки.

Авиакомпания "Победа" запустила распродажу билетов в 14:00 по московскому времени. Для пассажиров представлено более 200 тысяч билетов в диапазоне от 499 рублей до 1 тысячи 999 рублей. Приобрести билеты по сниженной цене можно до 18 августа включительно.

Ранее "Победа" начала продавать билеты на рейсы между Москвой и Мурманском с минимальным тарифом 499 рублей. Полеты стартуют 27 октября. Как уточнили представители перевозчика, минимальный тариф на новом направлении включает все аэропортовые сборы. Рейсы будут ежедневными, при этом Мурманск станет самой северной точкой на карте маршрутов лоукостера.

