Авиакомпания "Победа" открыла продажу пакетных туров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лоукостер "Победа" запустил работу собственного туроператора Pobeda.travel. Он будет продавать пакетные туры на рейсах перевозчика.

Как сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, слова которого приводит ТАСС, в первый год планируется реализовать 50 тысяч туров.

По его словам, сервис "будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании в "пакетах" с авиабилетами".

Калмыков указал, что в стране есть "большой неудовлетворенный спрос" на пакетные предложения "с гарантией надежности".

Стоимость авиабилета, приобретаемого отдельно, и билета в составе пакетного предложения будет одинаковой, сообщил гендиректор "Победы".

Ростуризм ранее приступил к реализации проекта "Национальные брендовые маршруты", в рамках которого создадут конкурентоспособные туристические маршруты в регионах.