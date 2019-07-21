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06:40

Новый вид туризма появился в России

туризм общество

06:40

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Фото: depositphotos/gpointstudio

В России появился новый вид туризма. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".

Речь идет о так называемых bleisure-путешествиях, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом. Термин объединяет слова business (бизнес) и leisure (досуг).

Указывается, что сотрудник, который отправляется в служебную командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в месте, которое посетил по деловым вопросам.

Специалисты связывают рост популярности такого формата с ростом концентрации на рынке труда поколения миллениалов, которые предпочитают объединять работу и личную жизнь.

Отмечается, что многие зарубежные компании, которые работают в России, постепенно внедряют bleisure-путешествия в качестве поощрения для сотрудников.

Чаще всего свои деловые поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики, а также автомобильной отрасли.

Ростуризм ранее приступил к реализации проекта "Национальные брендовые маршруты", в рамках которого создадут конкурентоспособные туристические маршруты в регионах.

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туризм общество

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