"Победа" предупредила о возможных сбоях в работе сайта

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Авиакомпания "Победа" предупредила клиентов о возможных сбоях в работе сайта после начала распродажи билетов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Мы зафиксировали 25 тысяч уникальных посетителей сайта "Победы" по состоянию на 09:00 12 августа – это рекорд даже в условиях ожидания распродажи авиабилетов", – рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что в техническом плане сайт готов принять 50 тысяч уникальных посетителей, уточнив, что при превышении этого числа сайт может дольше обрабатывать заявки.

Авиакомпания "Победа" запустила распродажу билетов в 14:00 по московскому времени. Для пассажиров представлено более 200 тысяч билетов в диапазоне от 499 рублей до 1 тысячи 999 рублей. Приобрести билеты по сниженной цене можно до 18 августа включительно.

Ранее "Победа" начала продавать билеты на рейсы между Москвой и Мурманском с минимальным тарифом 499 рублей. Полеты стартуют 27 октября. Как уточнили представители перевозчика, минимальный тариф на новом направлении включает все аэропортовые сборы. Рейсы будут ежедневными, при этом Мурманск станет самой северной точкой на карте маршрутов лоукостера.

