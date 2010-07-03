Роспотребнадзор возбудил дело по факту недопуска на рейс пассажирки "Победы"

08:24
08:24
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграм-канал Baza
Роспотребнадзор возбудил административное дело после того, как на рейс авиакомпании "Победа" не пустили пассажирку из-за превышения размера ручной клади, сообщает столичное управление службы.
Отмечается, что специалисты изучат обстоятельства произошедшего и примут меры по защите пострадавшего.
В ведомстве подчеркнули, что перевозка багажа и ручной клади определена правилами, которые авиакомпании устанавливает самостоятельно. Однако они не должны противоречить федеральным авиационным правилам.
"Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге является административным правонарушением и наказывается штрафом", – говорится в сообщении пресс-службы.
В Роспотребнадзоре добавили, что для пассажиров, пострадавших от действий авиаперевозчиков, в том числе в связи с отказом в провозе без взимания дополнительной платы ручной клади и иных разрешенных предметов организована круглосуточная горячая линия в аэропорту Внуково, на которую можно позвонить по телефонам: 8(495)436-71-04 и 8(903)557-92-02.
Директор пассажирского хэндлинга компании UTG Екатерина Колобова ранее сообщила, что женщина, просившая допустить ее на борт самолета авиакомпании "Победа", чтобы лететь в Чебоксары на похороны родственника, прибыла на рейс за минуту до окончания посадки. Она пояснила, что пенсионерке отказали в посадке с негабаритной ручной кладью, чтобы вовремя доставить на борт 183 пассажиров, ожидавших в автобусе.
Ранее в соцсетях стали обсуждать видео, на котором женщина просит пропустить ее на рейс "Победы" Москва – Чебоксары, объясняя, что летит на похороны родственника. В итоге пассажирке отказали в посадке, так как пока она доставала из сумки негабаритные вещи, время посадки завершилось. По мнению интернет-пользователей, сотрудники UTG позволили себе некорректное обращение с пенсионеркой.
В конце февраля 2019 года "Победу" обязали устранить нарушения по правилам ручной клади. Предостережение авиакомпании выдал Ространснадзор.
"Победа" прокомментировала инцидент с пенсионеркой, которую не пустили на борт
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: