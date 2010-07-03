Роспотребнадзор возбудил дело по факту недопуска на рейс пассажирки "Победы"

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Роспотребнадзор возбудил административное дело после того, как на рейс авиакомпании "Победа" не пустили пассажирку из-за превышения размера ручной клади, сообщает столичное управление службы.

Отмечается, что специалисты изучат обстоятельства произошедшего и примут меры по защите пострадавшего.

В ведомстве подчеркнули, что перевозка багажа и ручной клади определена правилами, которые авиакомпании устанавливает самостоятельно. Однако они не должны противоречить федеральным авиационным правилам.

"Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге является административным правонарушением и наказывается штрафом", – говорится в сообщении пресс-службы.

В Роспотребнадзоре добавили, что для пассажиров, пострадавших от действий авиаперевозчиков, в том числе в связи с отказом в провозе без взимания дополнительной платы ручной клади и иных разрешенных предметов организована круглосуточная горячая линия в аэропорту Внуково, на которую можно позвонить по телефонам: 8(495)436-71-04 и 8(903)557-92-02.

Директор пассажирского хэндлинга компании UTG Екатерина Колобова ранее сообщила, что женщина, просившая допустить ее на борт самолета авиакомпании "Победа", чтобы лететь в Чебоксары на похороны родственника, прибыла на рейс за минуту до окончания посадки. Она пояснила, что пенсионерке отказали в посадке с негабаритной ручной кладью, чтобы вовремя доставить на борт 183 пассажиров, ожидавших в автобусе.

Ранее в соцсетях стали обсуждать видео, на котором женщина просит пропустить ее на рейс "Победы" Москва – Чебоксары, объясняя, что летит на похороны родственника. В итоге пассажирке отказали в посадке, так как пока она доставала из сумки негабаритные вещи, время посадки завершилось. По мнению интернет-пользователей, сотрудники UTG позволили себе некорректное обращение с пенсионеркой.

В конце февраля 2019 года "Победу" обязали устранить нарушения по правилам ручной клади. Предостережение авиакомпании выдал Ространснадзор.