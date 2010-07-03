В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку

Частный самолет компании "Глобал джет", летевший из Москвы в Самару, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту воздушного судна находятся три члена экипажа и четыре пассажира.
"По предварительной информации, на борту отказала гидросистема", – рассказали в экстренных службах.
Сегодня утром аварийную посадку совершил также пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, среди них есть дети.
На месте дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Подготовлено специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам. На место ЧП выехали следовали-криминалисты.
Как сообщили в авиакомпании, причиной случившегося стало попадание птиц в двигатели лайнера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
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