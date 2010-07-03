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Москва 24

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09:12

В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку

происшествия

09:12

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Частный самолет компании "Глобал джет", летевший из Москвы в Самару, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту воздушного судна находятся три члена экипажа и четыре пассажира.

"По предварительной информации, на борту отказала гидросистема", – рассказали в экстренных службах.

Сегодня утром аварийную посадку совершил также пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, среди них есть дети.

На месте дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Подготовлено специальное помещение для оказания психологической помощи пассажирам. На место ЧП выехали следовали-криминалисты.

Как сообщили в авиакомпании, причиной случившегося стало попадание птиц в двигатели лайнера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

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происшествия

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