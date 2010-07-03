Демонтаж аварийно севшего A321 завершен

17:14
17:14
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович
Демонтаж Аirbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на поле в Подмосковье, завершен. Об этом сообщает ТАСС.
Как пояснили агентству в пресс-службе авиакомпании, части самолета вывозятся с поля. Ранее говорилось, что его уберут до конца дня.
Технический представитель авиакомпании Борис Боркин подчеркивал, что ни одну из частей воздушного судна эксплуатировать не будут. На время следствия все будет храниться в ангаре, а после детали утилизируют.
Утром 15 августа самолет, выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле около аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Одну женщину госпитализировали.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили работу с черными ящиками лайнера. В течение 30 дней они подготовят промежуточный отчет о результатах расследования.
Самолет A321 планируют вывезти с кукурузного поля 24 августа
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: