Демонтаж аварийно севшего A321 завершен

Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович

Демонтаж Аirbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на поле в Подмосковье, завершен. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили агентству в пресс-службе авиакомпании, части самолета вывозятся с поля. Ранее говорилось, что его уберут до конца дня.

Технический представитель авиакомпании Борис Боркин подчеркивал, что ни одну из частей воздушного судна эксплуатировать не будут. На время следствия все будет храниться в ангаре, а после детали утилизируют.

Утром 15 августа самолет, выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле около аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Одну женщину госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили работу с черными ящиками лайнера. В течение 30 дней они подготовят промежуточный отчет о результатах расследования.