Аварийно севший A321 уберут с поля до конца дня

12:55
12:55
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Аварийно севший в Подмосковье самолет Аirbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" уберут с поля до конца дня 24 августа. Об этом рассказал технический представитель авиакомпании Борис Боркин.
"Сегодня закончим демонтаж и вывезем все части самолета, завтра уберем с поля оставшийся мусор. Очистку поля от остатков самолета завершат в воскресенье", – цитирует его ТАСС.
Боркин подчеркнул, что ни одну из частей самолета эксплуатировать больше не будут. На время следствия все они будут храниться в специальном ангаре, а после их утилизируют, уточнил он.
Представитель авиакомпании добавил, что единственные сложности при демонтаже возникли при сливе топлива. На борту воздушного судна было 15 тонн горючего, его вывозили по 3–4 тонны, а для облегчения разбавляли водой. По его словам, в процессе немного топлива попало на поле.
Самолет A321 планируют вывезти с кукурузного поля 24 августа
Утром 15 августа лайнер, выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили работу с черными ящиками самолета. В течение 30 дней будет готов промежуточный отчет об итогах расследования.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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