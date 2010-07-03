В Домодедово опровергли сообщения о наличии в районе аэропорта свалок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рядом с аэропортом Домодедово нет мусорных свалок, угрожающих безопасности полетов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Ранее в одном из телеграм-каналов появились сообщения о том, что в шести километрах от Домодедово расположена большая свалка, с которой чайки летят на аэродром.

13 августа в аэропорту Домодедово прошли учения, направленные на отработку навыков взаимодействия аэропортовых и государственных служб в критических ситуациях.

В учениях были задействованы службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово, МЧС России, ЛУ МВД на транспорте и ГКУ "Система-112".

Накануне Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за попадания птиц в двигатели самолета.

На борту в тот момент находились 226 пассажиров. За медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек.

После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Летчикам самолета "Уральских авиалиний" A321, аварийно севшего в Подмосковье, Владимир Путин присвоил звания Героев России. Остальных членов экипажа президент наградил орденами Мужества. Президент выразил надежду на то, что подобных происшествий будет как можно меньше.

