Минздрав уточнил число обратившихся за помощью после аварийной посадки А321

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Число обратившихся за помощью после аварийной посадки самолета в Подмосковье выросло до 76 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Ранее сообщалось, что за врачебной помощью обратились 75 человек, в том числе 19 детей. Один пострадавший находится на лечении в Раменской районной больнице.

В ОАО "Рампорт Аэро" пообещали выплатить компенсацию пассажирам аварийно севшего лайнера в размере 100 тысяч рублей.

ЧП произошло утром 15 августа. Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту лайнера находились 226 человек.

В "Уральских авиалиниях" заявили, что причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели самолета. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский – в рабочем состоянии.

В областном Минэкологии заявили, что предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета стали окрестные свалки – ошибочно. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыт в 2012 году и расположен в 14 километрах.

Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском.