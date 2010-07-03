В Самаре экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка

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Летевший из Киргизии самолет совершил экстренную посадку в самарском аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Посадка произведена в связи с плохим самочувствием ребенка на борту. Ребенок госпитализирован в городскую больницу № 5 города Самары с диагнозом ОРВИ", – сказала собеседница агентства.

Как уточняет ведомство, самолет приземлился в международном аэропорту Курумоч в 21:50 (20:50 по Москве).

Ранее сообщалось, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Инцидент произошел с Боинг-787, выполнявшим рейс Москва – Варшава.

