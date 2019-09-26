Очевидцы рассказали о жесткой посадке Boeing 767 в Барнауле

Вечером 25 сентября СМИ сообщили, что при приземлении в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. Во время посадки никто не пострадал, но при эвакуации получили различные травмы более 50 пассажиров. Разбираемся, что говорят об инциденте очевидцы.

Жесткая посадка?

Фото: СК РФ

В международном аэропорту Барнаула вечером 25 сентября приземлился самолет Boeing 767 компании Azur Air, который летел из вьетнамского города Камрань. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в числе которых десять членов экипажа. Посадка прошла успешно, но во время нее, сообщали СМИ, у воздушного судна загорелась правая стойка шасси.

После остановки самолета пассажиров и членов экипажа начали эвакуировать по надувным трапам. Однако во время эвакуации пострадали более 50 человек. Одна из пассажирок получила ушиб почек и позвоночника, сейчас она находится в больнице.

Руководство аэропорта объяснило, что такое количество травмированных людей связанно с конструктивной особенностью надувных трапов, которые используются для эвакуации пассажиров.



Виталий Архипенко директор компании-эксплуатанта аэропорта Барнаул Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены. С этим связано наличие пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног.

После происшествия Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта". Сейчас следователи рассматривают две версии ЧП с Boeing 767: ошибка пилотов и некачественное техобслуживание самолета. Точную картину происшествия планируют восстановить в течение двух месяцев.



При этом в самой авиакомпании уточнили, что посадка самолета прошла "в штатном режиме".

"После приземления, во время руления экипаж получил информацию от наземных служб о возможном возгорании правой стойки шасси... В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров... Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Возгорание не подтвердилось, аэропортовые службы отработали в соответствии с установленными процедурами", – сообщили в Azur Air.

Стоит отметить, что утром этого же дня в Барнауле проходили учения по тушению пожара на воздушном судне. Спасатели отрабатывали ситуацию, в которой в самолет при вылете из аэропорта попала молния. По легенде, это привело к сбою в навигационных системах.

В учебной ситуации экипаж решил совершить экстренную посадку, а при приземлении якобы произошли разрушение правого крыла и возгорание топлива. На борту воздушного судна в клубах черного дыма находились 62 условных человека, включая шесть членов экипажа.

Была ли паника?

У Анастасии Шатохиной в самолете, летевшем из Вьетнама, была подруга с матерью. По ее словам, сейчас они в порядке, сильных травм не получили.

"Я узнала (об инциденте с самолетом. – Прим. ред.) от подруги, она позвонила мне из аэропорта. У подруги гематома на ноге, но обращаться за медпомощью они не стали", – рассказала собеседница Москвы 24.



Анастасия Шатохина подруга пострадавшей пассажирки О том, что кого-то выталкивали из самолета, подруга не говорила. Но давка и паника были.

А Инна Екимова встречала в этот вечер с самолета дочь и зятя. По ее словам, люди получали травмы при спуске по трапу.

Фото: СК РФ

"Если бы внизу у трапа кто-нибудь помогал людям приземляться – травм можно было бы избежать... Что трап был вначале не совсем расправленным, мне рассказала пассажирка, с которой в очереди в травмпункте были. Она серьезно повредила копчик, так как съехала почти по пустому трапу", – рассказала женщина.



Инна Екимова родственница пострадавших пассажиров По трапу съезжали мамы с малышами и тоже падали на асфальт. Но здесь кого-либо обвинять нет смысла, все торопились и, слава Богу, все живы, а травмы заживут.

При этом собеседница Москвы 24 отметила, что члены экипажа провели "быструю эвакуацию".

А пассажир рейса Руслан Нигматуллин рассказал Москве 24, что они с супругой эвакуировались без проблем.

"Мы с женой с заднего правого трапа катились чуть ли не в одиночестве. Спрыгнули и спокойно пошли в поле от самолета. Мне кажется, паники не было. Как-то быстро для нас все прошло", – пояснил мужчина.



Руслан Нигматуллин пассажир самолета Мы приземлились, проехали немного по полосе. Потом очень четко и быстро покинули самолет. Основная масса людей побежала к передним выходам. Там, да, могли и пострадать.

Однако, по его словам, супругам пришлось долго ждать свой багаж, который пара оставила в самолете.

"Кто-то по 3-4 сумки тащил, кто-то налегке сбежал. Я только сумочку с паспортами и деньгами забрал. Весь багаж и оставшуюся ручную кладь ждали примерно до 2-3 часов ночи", – добавил Нигматуллин.



Фото: СК РФ

Еще один пассажир самолета Николай Семенов рассказал в соцсетях, что сразу после посадки никто из людей не знал, что произошло с воздушным судном.

"Когда мы приземлялись, из окна было видно, что летит что-то горящее из-под самолета. Мы приземлились нормально, но никто не знал, что происходит. Потом экипаж объявил экстренный выход, все закричали от испуга и побежали", – отметил Семенов.



Николай Семенов пассажир самолета Когда мы скатывались, там упала бабушка, скорее всего, у нее перелом.

В свою очередь, очевидец инцидента Владимир Кретышев также рассказал Москве 24, что наблюдал возможное возгорание самолета еще в воздухе.

"Я увидел яркую оранжевую точку, довольно больших размеров. Небо было очень темным, ночным. 21 час 5 минут по местному времени. Меня смутил цвет: посадочные огни обычно у самолетов белые и маяки красный с зеленым. Точку я наблюдал секунды три. Потом она скрылась за верхушками сосен", – заключил Кретышев.



Анатолий Федотов, Илона Соболева