Очевидцы рассказали о жесткой посадке Boeing 767 в Барнауле

Вечером 25 сентября СМИ сообщили, что при приземлении в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. Во время посадки никто не пострадал, но при эвакуации получили различные травмы более 50 пассажиров. Разбираемся, что говорят об инциденте очевидцы.
Жесткая посадка?
В международном аэропорту Барнаула вечером 25 сентября приземлился самолет Boeing 767 компании Azur Air, который летел из вьетнамского города Камрань. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в числе которых десять членов экипажа. Посадка прошла успешно, но во время нее, сообщали СМИ, у воздушного судна загорелась правая стойка шасси.
После остановки самолета пассажиров и членов экипажа начали эвакуировать по надувным трапам. Однако во время эвакуации пострадали более 50 человек. Одна из пассажирок получила ушиб почек и позвоночника, сейчас она находится в больнице.
Руководство аэропорта объяснило, что такое количество травмированных людей связанно с конструктивной особенностью надувных трапов, которые используются для эвакуации пассажиров.
После происшествия Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта". Сейчас следователи рассматривают две версии ЧП с Boeing 767: ошибка пилотов и некачественное техобслуживание самолета. Точную картину происшествия планируют восстановить в течение двух месяцев.
При этом в самой авиакомпании уточнили, что посадка самолета прошла "в штатном режиме".
"После приземления, во время руления экипаж получил информацию от наземных служб о возможном возгорании правой стойки шасси... В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров... Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Возгорание не подтвердилось, аэропортовые службы отработали в соответствии с установленными процедурами", – сообщили в Azur Air.
Стоит отметить, что утром этого же дня в Барнауле проходили учения по тушению пожара на воздушном судне. Спасатели отрабатывали ситуацию, в которой в самолет при вылете из аэропорта попала молния. По легенде, это привело к сбою в навигационных системах.
В учебной ситуации экипаж решил совершить экстренную посадку, а при приземлении якобы произошли разрушение правого крыла и возгорание топлива. На борту воздушного судна в клубах черного дыма находились 62 условных человека, включая шесть членов экипажа.
Была ли паника?
У Анастасии Шатохиной в самолете, летевшем из Вьетнама, была подруга с матерью. По ее словам, сейчас они в порядке, сильных травм не получили.
"Я узнала (об инциденте с самолетом. – Прим. ред.) от подруги, она позвонила мне из аэропорта. У подруги гематома на ноге, но обращаться за медпомощью они не стали", – рассказала собеседница Москвы 24.
А Инна Екимова встречала в этот вечер с самолета дочь и зятя. По ее словам, люди получали травмы при спуске по трапу.
"Если бы внизу у трапа кто-нибудь помогал людям приземляться – травм можно было бы избежать... Что трап был вначале не совсем расправленным, мне рассказала пассажирка, с которой в очереди в травмпункте были. Она серьезно повредила копчик, так как съехала почти по пустому трапу", – рассказала женщина.
При этом собеседница Москвы 24 отметила, что члены экипажа провели "быструю эвакуацию".
А пассажир рейса Руслан Нигматуллин рассказал Москве 24, что они с супругой эвакуировались без проблем.
"Мы с женой с заднего правого трапа катились чуть ли не в одиночестве. Спрыгнули и спокойно пошли в поле от самолета. Мне кажется, паники не было. Как-то быстро для нас все прошло", – пояснил мужчина.
Однако, по его словам, супругам пришлось долго ждать свой багаж, который пара оставила в самолете.
"Кто-то по 3-4 сумки тащил, кто-то налегке сбежал. Я только сумочку с паспортами и деньгами забрал. Весь багаж и оставшуюся ручную кладь ждали примерно до 2-3 часов ночи", – добавил Нигматуллин.
Еще один пассажир самолета Николай Семенов рассказал в соцсетях, что сразу после посадки никто из людей не знал, что произошло с воздушным судном.
"Когда мы приземлялись, из окна было видно, что летит что-то горящее из-под самолета. Мы приземлились нормально, но никто не знал, что происходит. Потом экипаж объявил экстренный выход, все закричали от испуга и побежали", – отметил Семенов.
В свою очередь, очевидец инцидента Владимир Кретышев также рассказал Москве 24, что наблюдал возможное возгорание самолета еще в воздухе.
"Я увидел яркую оранжевую точку, довольно больших размеров. Небо было очень темным, ночным. 21 час 5 минут по местному времени. Меня смутил цвет: посадочные огни обычно у самолетов белые и маяки красный с зеленым. Точку я наблюдал секунды три. Потом она скрылась за верхушками сосен", – заключил Кретышев.
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