Полет в один конец: почему малая авиация продолжает уносить жизни

В последний выходной лета в Подмосковье случилось сразу два крушения летательных аппаратов. Днем 31 августа в Клинском районе разбился легкомоторный самолет, а вечером в Долгопрудном в водохранилище упал автожир. Разбираемся, в чем возможные причины происшествий.

Крушение "Сигмы"

31 августа в Клинском районе Московской области под деревней Минино совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма". После удара о землю он практически полностью разрушился. На борту находились пилот и 12-летняя девочка: мужчина, управлявший самолетом, погиб, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где врачи провели трехчасовую операцию. После нее подростка ввели в медикаментозный сон.

Исполняющая обязанности главного врача "Клинской городской больницы" Ольга Стебловская рассказала телеканалу Москва 24, что девочку привезли в больницу с множественными травмами.

"В основном это ушибы головного мозга, ушиб внутренних органов, переломы конечностей. Около трех часов шла операция, тем временем были вызваны специалисты-реаниматологи из Центра медицины катастроф. За этот период времени еще прибыли на помощь специалисты-реаниматологи из нашего института Моники", – пояснила она.

Позднее подростка перевели из Клина в московскую больницу.

Очевидец происшествия Дмитрий рассказал телеканалу Москва 24, что в этот день самолет "Сигма" выполнял в небе рискованные маневры.





Дмитрий очевидец происшествия Сначала был один самолет, он улетел, затем приземлился. Потом взлетел вот этот самолетик, сделал полукруг и крутое пике наверх – набирал высоту, но это сделать не получилось. Что-то пошло не так, он сделал очень крутой подъем и в последний момент не смог выровнять самолет и рухнул вниз.

СМИ сообщают, что полет на самолете решила подарить девочке на день рождения ее мама: ребенок отпраздновал 12-летие 28 августа. Через социальные сети женщина нашла объявление о коммерческих полетах, куда и обратилась по телефону.



Однако директор аэродрома Шипулино, откуда взлетал самолет, Сергей Колесников сообщил телеканалу Москва 24, что лично знал пилота – 52-летнего Дмитрия Радюхина. По его словам, тот якобы никогда раньше не брал детей на борт и тем более не катал никого за деньги.

"У него свой бизнес хороший, он коммерческими полетами вообще не занимался. Он никогда денег с людей не брал. У него частный самолет, у меня свой частный самолет. Мы приезжали в выходные, просто для души летали. А самолет был очень хороший, я на нем сам лично летал и сказать о нем чего-то плохого... Тем более Дима к самолетам относился очень хорошо, он его тюнинговал, делал, всю проводку поменял. Двигатель капитально там сделали", – добавил Колесников.

Тем временем следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Автожир – в воду

Фото: телеграм-канал Mash

Еще одно происшествие произошло вечером этого же дня в подмосковном Долгопрудном. "Автожир Танго-2" (винтокрылый летательный аппарат. – Прим. ред.) взлетал с частной взлетно-посадочной полосы вблизи села Федоскино в городском округе Мытищи и выполнял прогулочный полет.

На его борту находились 52-летний собственник воздушного судна Вадим Борисов и его 31-летний сын Александр. Однако, пролетая Клязьминское водохранилище, вертолет зацепил лопастями линию электропередачи и упал в воду. Оба мужчины погибли.

Очевидец Мария рассказала телеканалу Москва 24, что, упав в воду, вертолет "моментально ушел на дно".





Мария очевидец происшествия В 19 часов гуляли на набережной, когда наше внимание привлек этот автожир: он подлетал очень близко к ЖК "Московские водники" и к ЛЭП. Позднее, пролетая над водохранилищем, он зацепил линию электропередач.

По ее словам, после этого раздался оглушительный хлопок, пошел дым и автожир рухнул вниз.

"В этот момент мужчины, которые были на набережной, побежали вниз, чтобы оказать помощь пострадавшим, но автожир вместе с пассажирами ушел на дно моментально", – добавила очевидец.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Транспортная прокуратура начала проверку.

В свою очередь, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил размещать на линиях электропередач цветные шары-маркеры, так как "провода над реками и озерами практически не видны".

Почему происходят ЧП?

Председатель правления ассоциации "Безопасность туризма" Сергей Груздь рассказал Москве 24, что для того, чтобы эксплуатировать летательный аппарат, в том числе легкомоторный, его владельцу необходимо иметь множество лицензий и сертификатов.

"Пилот должен иметь подготовку, свидетельство пилота. У него должна быть лицензия на осуществление деятельности по перевозке воздушным транспортом пассажиров, то есть посадил своего сына рядом – это уже пассажир. Также нужен сертификат эксплуатанта: он необходим, если владелец воздушного судна хочет использовать его в коммерческих целях. Кроме того, для полетов потребуется сертификат летной годности, без которого не возможен доступ к эксплуатации таких воздушных судов, и обязательное страхование ответственности владельца перед третьими лицами и пассажирами", – пояснил эксперт.





Сергей Груздь председатель правления ассоциации "Безопасность туризма" Все должно быть согласовано с органами управления воздушным движением. Все свидетельства и лицензии у пилота должны быть в наличии. Просто так, имея аппарат, куда-то летать недопустимо.

Однако, по его словам, сейчас существует проблема с исполнением этих норм законодательства.

"Еще много несогласованных вещей между властями и владельцами легкой авиации. Люди, купившие летательный аппарат, не желают или не понимают свою ответственность и начинают самовольно эксплуатировать летательный аппарат, не обращая внимание на воздушный кодекс и федеральные авиационные правила, правила безопасности полетов. А местные власти не всегда их фиксируют и контролируют полеты", – отметил собеседник Москвы 24.





Сергей Груздь председатель правления ассоциации "Безопасность туризма" Очень часто туристы становятся заложниками подобных ситуаций в туристических зонах, когда их катают на вертолетах, воздушных шарах, при этом они калечатся, получают увечья.

Кроме того, по словам Груздя, есть вопросы к учебным заведениям, которые обучают пилотов летать.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Даже были выявлены факты незаконной образовательной деятельности учебного заведения, которое выпускало пилотов больших воздушных судов", – добавил эксперт.

Также эксперты связывают происшествия с отсутствием маркировки линий электропередачи. Региональный представитель ассоциации пилотов-владельцев воздушных судов Сергей Теплых пояснил Москве 24, что маркировка ЛЭП позволит избежать многочисленных происшествий с летательными аппаратами.

"Каждое пятое происшествия при полетах на низких высотах коптеров, вертолетов связано со столкновением с немаркированными препятствиями, из них ЛЭП – это 90 процентов. Это огромная проблема не только в России, но в Европе она решается с помощью шаров и световой сигнализации", – пояснил эксперт.





Сергей Теплых представитель ассоциации пилотов-владельцев воздушных судов В Европе линии электропередачи маркируют не только шарами, а даже подсвечивают. Направленность на маркировку должна быть, потому что в России сейчас активно будут развиваться не только частные полеты, но и полеты беспилотных средств, которые должны быть настроены на определение препятствий.

По его словам, в первую очередь необходимо маркировать ЛЭП, пересекающиеся с воздушными трассами и основными направлениями "полетов ниже нижнего эшелона", а также новые объекты, к которым "не успеют привыкнуть пилоты".

"Подобная маркировка ЛЭП или других высотных объектов – это неотъемлемая часть цивилизационного пространства. Например, дорогу строят тоже не просто так, а ставят отбойники, освещение, разметку и так далее", – отметил эксперт.

Анатолий Федотов, Дарья Васильцева