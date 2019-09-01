Полет в один конец: почему малая авиация продолжает уносить жизни

В последний выходной лета в Подмосковье случилось сразу два крушения летательных аппаратов. Днем 31 августа в Клинском районе разбился легкомоторный самолет, а вечером в Долгопрудном в водохранилище упал автожир. Разбираемся, в чем возможные причины происшествий.
Крушение "Сигмы"
31 августа в Клинском районе Московской области под деревней Минино совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма". После удара о землю он практически полностью разрушился. На борту находились пилот и 12-летняя девочка: мужчина, управлявший самолетом, погиб, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где врачи провели трехчасовую операцию. После нее подростка ввели в медикаментозный сон.
Исполняющая обязанности главного врача "Клинской городской больницы" Ольга Стебловская рассказала телеканалу Москва 24, что девочку привезли в больницу с множественными травмами.
"В основном это ушибы головного мозга, ушиб внутренних органов, переломы конечностей. Около трех часов шла операция, тем временем были вызваны специалисты-реаниматологи из Центра медицины катастроф. За этот период времени еще прибыли на помощь специалисты-реаниматологи из нашего института Моники", – пояснила она.
Позднее подростка перевели из Клина в московскую больницу.
Очевидец происшествия Дмитрий рассказал телеканалу Москва 24, что в этот день самолет "Сигма" выполнял в небе рискованные маневры.
СМИ сообщают, что полет на самолете решила подарить девочке на день рождения ее мама: ребенок отпраздновал 12-летие 28 августа. Через социальные сети женщина нашла объявление о коммерческих полетах, куда и обратилась по телефону.
Однако директор аэродрома Шипулино, откуда взлетал самолет, Сергей Колесников сообщил телеканалу Москва 24, что лично знал пилота – 52-летнего Дмитрия Радюхина. По его словам, тот якобы никогда раньше не брал детей на борт и тем более не катал никого за деньги.
"У него свой бизнес хороший, он коммерческими полетами вообще не занимался. Он никогда денег с людей не брал. У него частный самолет, у меня свой частный самолет. Мы приезжали в выходные, просто для души летали. А самолет был очень хороший, я на нем сам лично летал и сказать о нем чего-то плохого... Тем более Дима к самолетам относился очень хорошо, он его тюнинговал, делал, всю проводку поменял. Двигатель капитально там сделали", – добавил Колесников.
Тем временем следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Автожир – в воду
Еще одно происшествие произошло вечером этого же дня в подмосковном Долгопрудном. "Автожир Танго-2" (винтокрылый летательный аппарат. – Прим. ред.) взлетал с частной взлетно-посадочной полосы вблизи села Федоскино в городском округе Мытищи и выполнял прогулочный полет.
На его борту находились 52-летний собственник воздушного судна Вадим Борисов и его 31-летний сын Александр. Однако, пролетая Клязьминское водохранилище, вертолет зацепил лопастями линию электропередачи и упал в воду. Оба мужчины погибли.
Очевидец Мария рассказала телеканалу Москва 24, что, упав в воду, вертолет "моментально ушел на дно".
По ее словам, после этого раздался оглушительный хлопок, пошел дым и автожир рухнул вниз.
"В этот момент мужчины, которые были на набережной, побежали вниз, чтобы оказать помощь пострадавшим, но автожир вместе с пассажирами ушел на дно моментально", – добавила очевидец.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Транспортная прокуратура начала проверку.
В свою очередь, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил размещать на линиях электропередач цветные шары-маркеры, так как "провода над реками и озерами практически не видны".
Почему происходят ЧП?
Председатель правления ассоциации "Безопасность туризма" Сергей Груздь рассказал Москве 24, что для того, чтобы эксплуатировать летательный аппарат, в том числе легкомоторный, его владельцу необходимо иметь множество лицензий и сертификатов.
"Пилот должен иметь подготовку, свидетельство пилота. У него должна быть лицензия на осуществление деятельности по перевозке воздушным транспортом пассажиров, то есть посадил своего сына рядом – это уже пассажир. Также нужен сертификат эксплуатанта: он необходим, если владелец воздушного судна хочет использовать его в коммерческих целях. Кроме того, для полетов потребуется сертификат летной годности, без которого не возможен доступ к эксплуатации таких воздушных судов, и обязательное страхование ответственности владельца перед третьими лицами и пассажирами", – пояснил эксперт.
Однако, по его словам, сейчас существует проблема с исполнением этих норм законодательства.
"Еще много несогласованных вещей между властями и владельцами легкой авиации. Люди, купившие летательный аппарат, не желают или не понимают свою ответственность и начинают самовольно эксплуатировать летательный аппарат, не обращая внимание на воздушный кодекс и федеральные авиационные правила, правила безопасности полетов. А местные власти не всегда их фиксируют и контролируют полеты", – отметил собеседник Москвы 24.
Кроме того, по словам Груздя, есть вопросы к учебным заведениям, которые обучают пилотов летать.
"Даже были выявлены факты незаконной образовательной деятельности учебного заведения, которое выпускало пилотов больших воздушных судов", – добавил эксперт.
Также эксперты связывают происшествия с отсутствием маркировки линий электропередачи. Региональный представитель ассоциации пилотов-владельцев воздушных судов Сергей Теплых пояснил Москве 24, что маркировка ЛЭП позволит избежать многочисленных происшествий с летательными аппаратами.
"Каждое пятое происшествия при полетах на низких высотах коптеров, вертолетов связано со столкновением с немаркированными препятствиями, из них ЛЭП – это 90 процентов. Это огромная проблема не только в России, но в Европе она решается с помощью шаров и световой сигнализации", – пояснил эксперт.
По его словам, в первую очередь необходимо маркировать ЛЭП, пересекающиеся с воздушными трассами и основными направлениями "полетов ниже нижнего эшелона", а также новые объекты, к которым "не успеют привыкнуть пилоты".
"Подобная маркировка ЛЭП или других высотных объектов – это неотъемлемая часть цивилизационного пространства. Например, дорогу строят тоже не просто так, а ставят отбойники, освещение, разметку и так далее", – отметил эксперт.
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