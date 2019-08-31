СК возбудил уголовное дело по факту падения вертолета в Клязьму в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном Долгопрудном, сообщает Агентство "Москва".

Транспортная прокуратура, в свою очередь, инициировала проверку.

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище



Частный двухместный вертолет потерпел крушение вечером 31 августа. Летательный аппарат зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега.

К настоящему моменту спасатели обнаружили вертолет. В ближайшее время к месту происшествия прибудут водолазы.

В ПАО "МОЭСК" уточнили ТАСС, что инцидент не привел к нарушению энергоснабжения потребителей. В ближайшее время энергетики восстановят поврежденную линию электропередачи.