"Моментально ушел на дно". Очевидец – о крушении вертолета в Долгопрудном

Фото: телеграм-канал Mash

Очевидец Мария рассказала телеканалу Москва 24 о падении вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном Долгопрудном.

"В 19 часов гуляли на набережной, когда наше внимание привлек этот автожир: он подлетал очень близко к ЖК "Московские водники" и к ЛЭП. Позднее пролетая над водохранилищем он зацепил линию электропередач", – рассказала Мария.

По ее словам, после этого раздался оглушительный хлопок, пошел дым и автожир рухнул вниз.

"В этот момент мужчины, которые были на набережной, побежали вниз, чтобы оказать помощь пострадавшим, но автожир вместе с пассажирами ушел на дно моментально", – добавила очевидец.

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище



По данным МЧС, вертолет задел линии электропередач и упал в Клязьминское водохранилище в районе Набережной улицы. На месте обнаружены оборванные линии ЛЭП.

Падение произошло в 50 метрах от берега. Как передает РИА Новости, в МЧС пока считают, что вертолет затонул. Данных о погибших и пострадавших пока нет. На месте происшествия работают спасатели.