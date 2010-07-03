Вертолет упал и затонул в Долгопрудном

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Вертолет потерпел крушение в подмосковном Долгопрудном. По данным МЧС, он задел линии электропередач и упал в Клязьминское водохранилище в районе Набережной улицы.

"Визуально вертолет не наблюдается. На месте обнаружены оборванные линии ЛЭП", – сказали в пресс-службе.

Падение произошло в 50 метрах от берега. Как передает РИА Новости, в МЧС пока считают, что вертолет затонул.

Данных о погибших и пострадавших пока нет. На месте происшествия работают спасатели.