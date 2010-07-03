Пострадавшая при крушении самолета в Подмосковье девочка перенесла операцию

Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

Трехчасовую операцию перенесла девочка, пострадавшая при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье.

Как рассказали в Клинской городской больнице, сейчас она находится в медикаментозном сне, передает телеканал "Россия 24".

"Весь необходимый объем оперативного вмешательства и лечения выполняется", – отметил представитель медучреждения.

Он добавил, что ребенок поступил о множественными травмами: ушибами внутренних органов и головного мозга, переломами конечностей.

В субботу, 31 августа, в деревне Минино Клинского округа разбился легкомоторный самолет "Сигма". Пилот погиб, 12-летняя девочка пострадала. Она находится в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". При расследовании дадут правовую оценку действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг.