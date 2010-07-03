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15:13

Рогозин прокомментировал ЧП с вертолетом в Подмосковье

происшествия

15:13

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил размещать на линиях электропередач цветные шары-маркеры после падения вертолета в Подмосковье.

"Очередной трагический случай падения вертолета из-за линии электропередач над водной поверхностью. Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами", – написал он в микроблоге в Twitter.

31 августа частный летательный аппарат (автожир) упал в Клязьминское водохранилище. На борту были два человека, они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Транспортная прокуратура начала проверку. На место отправились эксперты Росавиации.

В тот же день в Клинском районе жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма" с двумя людьми на борту. Пилот погиб, 12-летнюю девочку госпитализировали. После случившегося завели уголовное дело по аналогичной статье.

Эксперты Росавиации изучат упавший в Подмосковье вертолет

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происшествия

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