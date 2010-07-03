СК назвал место вылета упавшего в Подмосковье автожира

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Столичное управление СК на транспорте сообщило, что упавший в Подмосковье частный летательный аппарат (автожир) вылетел с частной взлетно-посадочной полосы вблизи СНТ "Федоскино" в городском округе Мытищи, передает Агентство "Москва".

"Пилот-владелец 1967 года рождения и пассажир 1988 года рождения погибли", – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают агрегаты автожира, уже изъяты образцы топлива.

Инцидент произошел 31 августа. Автожир зацепил провода ЛЭП и упал в Клязьминское водохранилище. На борту были два человека, они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Транспортная прокуратура начала проверку.

