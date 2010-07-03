Два человека погибли в результате падения вертолета в Долгопрудном

31 августа, 21:48
31 августа, 21:48
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телграм-канал Mash
В результате падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном Долгопрудном погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
"Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего", – сказал собеседник агентства.
В экстренных службах уточнили, что автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет. На его борту находились 52-летний собственник воздушного судна Вадим Борисов и его 31-летний сын Александр.
Спасатели нашли упавший в Клязьму вертолет
Частный двухместный вертолет потерпел крушение вечером 31 августа. Летательный аппарат зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега.
К настоящему моменту спасатели обнаружили вертолет. В ближайшее время к месту происшествия прибудут водолазы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура, в свою очередь, инициировала проверку.
В ПАО "МОЭСК" уточнили ТАСС, что инцидент не привел к нарушению энергоснабжения потребителей. В ближайшее время энергетики восстановят поврежденную линию электропередачи.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: