Два человека погибли в результате падения вертолета в Долгопрудном

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В результате падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном Долгопрудном погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

"Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего", – сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет. На его борту находились 52-летний собственник воздушного судна Вадим Борисов и его 31-летний сын Александр.

Спасатели нашли упавший в Клязьму вертолет



Частный двухместный вертолет потерпел крушение вечером 31 августа. Летательный аппарат зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега.

К настоящему моменту спасатели обнаружили вертолет. В ближайшее время к месту происшествия прибудут водолазы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура, в свою очередь, инициировала проверку.

В ПАО "МОЭСК" уточнили ТАСС, что инцидент не привел к нарушению энергоснабжения потребителей. В ближайшее время энергетики восстановят поврежденную линию электропередачи.