Как побороть аэрофобию. Советы пассажирам

Инциденты с самолетами нередко приводят к всплескам аэрофобии (боязнь полетов. – Прим.ред.) и отбивают у людей желание летать. Разбираемся в причинах аэрофобии и способах борьбы с ней.

Фото: пресс-служба МЧС по Московской области

Авиация считается самым безопасным видом транспорта, но тех, для кого взлеты и посадки – серьезное испытание, очень много. По мнению специалистов, аэрофобия может возникнуть у любого человека без веской на то причины, а может стать результатом пережитого стресса, например, если он стал свидетелем какой-то катастрофы.



Как победить аэрофобию

Специалисты определяют несколько вариантов лечения аэрофобии. Они утверждают, что для преодоления своего страха нужно больше читать об авиации и стараться избегать информации об авиакатастрофах и их последствиях. Можно также посвятить свое время изучению книг об устройстве самолетов.

Эксперты называют аэрофобию самым иррациональным страхом, основанным не на инстинкте самосохранения. Человек боится не того, что происходит в данный момент, а придуманных негативных сценариев развития событий. Избавиться от этого чувства поможет изучение особенностей полета, истории воздушного судна.

Одним из действенных вариантов при борьбе со страхом полетов считается психологическая терапия. Посетите кабинет психолога, поговорите со специалистом о своих страхах, расскажите о том, что вас волнует именно в данный момент. Зачастую на таких сеансах специалисты стараются воссоздать ситуацию, где вы окажетесь на воображаемом борту самолета. Это позволит быстрее адаптироваться к воздушному судну и отодвинуть страх на второй план.

Психолог Сергей Ениколопов рассказал, что перед полетом не следует употреблять алкогольные напитки, добавив, что алкоголь создает дополнительную нагрузку на сосуды при взлете и посадке, что может быть опасным для здоровья. По его словам, нередко случаи дебоширства на борту связаны именно со страхом полета.

Если говорить о лечении, то специалисты в первую очередь советуют посетить врача, который назначит медикаментозное лечение и посоветует подходящие вам антидепрессанты и успокоительные, которые помогут во время полета расслабиться и не думать о плохом.

Если же вы находитесь уже в самом самолете, то следует отвлечься на другие вещи, например, поиграть в телефон или почитать книгу. Если это не помогает, то попробуйте закрыть на пару минут глаза, делая при этом глубокие вдохи. Во время полета не стесняйтесь поговорить со своим попутчиком. Обсудите с ним предстоящую поездку, поговорите на отстраненные от полета темы. Например, обсудите страну, в которую летите, ее достопримечательности.

Помните, что, согласно статистике, самолет – самый безопасный транспорт в мире. По словам пилота, авиационного психолога Алексея Герваша, авиационные риски на сегодняшний день составляют один к 23 миллионам. Все системы на борту дублируются, а контроль технического состояния лайнеров строже, чем у любого другого транспорта.

Инцидент произошел утром 15 августа – воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетело из аэропорта Жуковский рейсом U6178 Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После попадания в двигатели стаи птиц лайнер совершил жесткую посадку на кукурузном поле.

55 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью, среди них 17 детей и беременная женщина. Госпитализация потребовалась только 69-летней женщине, остальным оказали амбулаторную помощь. МЧС открыло горячую линию – информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70.

Росавиация сформировала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.