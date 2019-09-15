Самолет Як-42 совершил экстренную посадку в Красноярске

09:22 (обновлено 15.09.2019 09:36)
09:22
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграм-канал 112
Самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что самолет следовал по маршруту Талакан – Красноярск – Омск – Уфа. Уточняется, что у воздушного судна, по предварительной информации, возникли проблемы с двигателем. На борту самолета находились 116 пассажиров.
Ранее сообщалось, что вертолет Eurocopter с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии. На борту самолета находятся три человека – пилот и два пассажира. Уточняется, что самолет пропал с радаров при движении в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района. Сейчас проходят поиски пропавшего самолета.
В августе пропал Ми-2, совершавший перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. На борту находились три человека – пилот, собственник и знакомый собственника. По данным МЧС, перелет проходил без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут вертолета был неизвестен.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: