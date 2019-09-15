Самолет Як-42 совершил экстренную посадку в Красноярске

Фото: телеграм-канал 112

Самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что самолет следовал по маршруту Талакан – Красноярск – Омск – Уфа. Уточняется, что у воздушного судна, по предварительной информации, возникли проблемы с двигателем. На борту самолета находились 116 пассажиров.

Ранее сообщалось, что вертолет Eurocopter с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии. На борту самолета находятся три человека – пилот и два пассажира. Уточняется, что самолет пропал с радаров при движении в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района. Сейчас проходят поиски пропавшего самолета.

В августе пропал Ми-2, совершавший перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. На борту находились три человека – пилот, собственник и знакомый собственника. По данным МЧС, перелет проходил без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут вертолета был неизвестен.

