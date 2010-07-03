Вертолет Eurocopter перестал выходить на связь в Якутии

08:28
08:28
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вертолет "Eurocopter" с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.
"В воскресенье в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолета "Eurocopter", выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь", – рассказали в ведомстве.
По данным собеседника агентства, на борту самолета находятся три человека – пилот и два пассажира. Уточняется, что самолет перестал выходить на связь при движении в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района. Сейчас проходят поиски пропавшего самолета.
Воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма – ручей Уточан – Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы. Известно, что пропавший самолет принадлежит ООО "Нера-Антагачан", который ведет работы по добыче руды и драгметаллов.
11 августа пропал Ми-2, совершавший перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. На борту находились три человека – пилот, собственник и знакомый собственника. По данным МЧС, перелет проходил без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут вертолета был неизвестен.
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