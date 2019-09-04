Пилотов разбившегося СУ-25УБ нашли погибшими – СМИ

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В Ставропольском крае обнаружены тела пилотов с разбившегося штурмовика Су-25УБ ВКС России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Официального подтверждения информации к настоящему моменту нет. При этом ранее сообщалось, что летчики успели катапультироваться, но их парашюты так и не удалось отыскать. СМИ писали, что пилоты могут находиться в районе сельхозпредприятия рядом с селом Чернолесским.

Поиски велись с вертолета на территориях Буденновского и Новоселицкого районов. Также к месту крушения направили наземный поисково-спасательный отряд.

Инцидент произошел во вторник, 3 сентября. Штурмовик Су-25УБ потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.