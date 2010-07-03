МАК приступил к расследованию жесткой посадки самолета под Клином

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования обстоятельств жесткой посадки легкомоторного самолета под Клином. Об этом говорится на сайте комитета.

Инцидент произошел 31 августа. В районе деревни Минино жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Элитар-Сигма С4Е-006" с двумя людьми на борту. От удара о землю машина разрушилась. Пилот погиб, 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи Клинской районной больницы провели многочасовую операцию, после чего перевели подростка в медикаментозный сон. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Следователи выясняют причины катастрофы, а также имел ли пилот право брать на борт ребенка.

Директор аэродрома, откуда взлетал самолет, лично знал пилота и рассказал, что он никогда раньше не брал детей на борт и тем более не катал никого за деньги.

На сайте МАК в понедельник, 2 сентября, также было опубликовано сообщение о том, что специальная комиссия начала расследовать падение частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище в районе городского округа Долгопрудный Московской области. На борту были два человека, они погибли.

