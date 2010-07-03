Комиссия МАК начала расследовать падение автожира в водохранилище в Подмосковье

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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследовать падение частного летательного аппарата (автожира) в Клязьминское водохранилище в районе городского округа Долгопрудный Московской области, передает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия", – говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что комиссия уже приступила к работе.

Ранее столичное управление СК на транспорте сообщило, что упавший в Подмосковье автожир вылетел с частной взлетно-посадочной полосы вблизи СНТ "Федоскино" в городском округе Мытищи.

Инцидент произошел 31 августа. Автожир зацепил провода ЛЭП и упал в Клязьминское водохранилище. На борту были два человека, они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Транспортная прокуратура начала проверку.

