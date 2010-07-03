Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Во вторник, 3 сентября, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье, два летчика катапультировались, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовик выполнял полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. На поиски двух катапультировавшихся летчиков вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна.

Как сообщил агентству источник в силовых структурах региона, полеты проводились с аэродрома Буденновск.

Учебно-боевой штурмовик производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 штук.

31 августа в деревне Минино Клинского округа разбился легкомоторный самолет "Сигма". Пилот погиб, 12-летняя девочка пострадала. Она находится в тяжелом состоянии.

Врачи Клинской районной больницы провели многочасовую операцию, после чего перевели подростка в медикаментозный сон.

Директор аэродрома, откуда взлетал самолет, лично знал пилота и рассказал, что он никогда раньше не брал детей на борт и тем более не катал никого за деньги.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". При расследовании дадут правовую оценку действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг.