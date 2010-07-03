На месте крушения Ми-2 на Таймыре обнаружены останки тел

Фото: СК РФ

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили об обнаружении останков тел на предполагаемом месте крушения вертолета Ми-2 недалеко от города Дудинка на Таймыре, передает РИА Новости.

"Мы нашли вертолет, свою работу закончили. Обнаружены останки тел, сколько человек – неизвестно. Вертолет очень сильно разрушен и выгорел, остались только фрагменты", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте продолжают работать судмедэксперты и правоохранительные органы.

11 августа пропал Ми-2, совершавший перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. На борту находились три человека – пилот, собственник и знакомый собственника. По данным МЧС, перелет проходил без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут вертолета был неизвестен.