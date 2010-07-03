Скончался грудной младенец, летевший рейсом Пхукет – Москва

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Скончалась девочка из Израиля, летевшая бортом Пхукет – Москва. Из-за ухудшения самочувствия ребенка самолет совершил вынужденную посадку в Казани, сообщает ТАСС.

В региональном главке МЧС уточнили, что у девочки 2018 года произошла остановка дыхания. Подробности произошедшего не уточняются.

Борт Airbus A330 приземлился в международном аэропорту Казани в 16:00. Бригада скорой помощи заблаговременно прибыла на место, но помочь девочке медикам не удалось.

Всего на борту находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка и 12 членов экипажа.

Ранее Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, совершил экстренную посадку в Ташкенте. Причина – агрессивное поведение одного из пассажиров, создававшего угрозу безопасности полета.