Как повысить шансы на выживание в авиакатастрофе

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Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, могут ли пассажиры сохранить жизнь при авиакатастрофе, сообщает ИА "НСН".

По его словам, хотя погибнуть от удара не очень просто, получить повреждение легко. Это может помешать быстро эвакуироваться из самолета. Так, скорее всего, произошло при майском ЧП с SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, когда погиб 41 человек, отметил эксперт.

Он напомнил, что идеальное место – то, которое находится как можно ближе к аварийному выходу и возле прохода.

"Существует правило пяти рядов. Именно они, расположенные наиболее близко к аварийному выходу, имеют большие шансы эвакуироваться", – обратил внимание Халилов.

Согласно наблюдениям, во время авиакатастроф хвост судна остается целым. Соответственно, у людей в хвосте больше шансов выжить. Кроме того, там нет топлива, а значит, меньше вероятность взорваться.

Эксперт подчеркнул, что взлет и посадка – самое опасное время в самолете. В это время пассажир должен быть в обуви, а ценные вещи должны оставаться при себе. Ручная кладь убирается на полку, но документы должны быть в руках. Если их искать и пытаться забрать во время ЧП, это может стоить жизни других людей.

"А вообще нужно помнить, что самый опасный вид транспорта это не самолет, а автомобиль, мотоцикл. И, поднимаясь в воздух, не надо впадать в панику, переживать и бояться", – заключил Халилов.

Руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис 17 октября сообщил, что большинство пассажиров разбившегося в мае SSJ 100, летевшего из Москвы в Мурманск, погибли от дыма и огня. По предварительной информации, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона из пластика.

Следствие возложило вину за гибель на командира корабля Дениса Евдокимова. Ему предъявили обвинение. По версии СК, Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта и дальнейшие действия по управлению самолетом он совершал с нарушениями, которые стали причиной трагедии.