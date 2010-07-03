СК назвал главную причину смерти пассажиров SSJ 100

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня, рассказал руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис.

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", – передает "Коммерсант".

По словам Ложиса, события произошли быстро. Большинство погибло в креслах, не успев среагировать на ЧП.

5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В июне Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе. По данным МАК, через несколько минут после взлета в лайнер попала молния, что привело к потере автоматического управления самолетом и проблемам со связью.

Экипаж не счел эту ситуацию нештатной и решил совершить посадку несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. При посадке воздушное судно несколько раз ударилось о ВПП, стойки шасси подломились, начался пожар.

В октябре стало известно, что следствие возложило вину за гибель на командира корабля Дениса Евдокимова. Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, Евдокимов после возвращения воздушного судна в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Дальнейшие действия по управлению самолетом он совершал с нарушениями, которые стали причиной трагедии.