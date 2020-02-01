Летевший в Сочи самолет экстренно сел во Внуково

Пассажирский самолет, вылетевший из Внуково в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает ТАСС.

После вылета экипаж доложил о возврате из-за технических проблем. В 10:05 борт приземлился в штатном режиме.

Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Им предоставят резервный борт для вылета в пункт назначения.

30 января полицейские в аэропорту Домодедово задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет. Взрывчатки у нее не нашли.

По предварительной информации, пассажирка была в состоянии опьянения. Приземление прошло благополучно.