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Происшествия

16:34

"Женщина была сумасшедшая". Пассажир – об угрозе взрыва самолета Симферополь – Москва

происшествия

Видео: Москва 24

Пассажирка рейса Симферополь – Москва рассказала Москве 24 о женщине, угрожавшей взрывом на борту самолета.

"Такая женщина была сумасшедшая в самолете, нас продержали около часа в самолете, но все нормально, все обошлось", – отметила девушка.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что информация о наличии у пассажирки лайнера взрывного устройства не подтвердилась. В настоящее время все пассажиры самолета повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта.

С женщиной, сообщившей об угрозе взрыва, работают сотрудники спецслужб. Специалисты также проводят дополнительный досмотр самолета.

Ранее появилась информация, что в аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании S7. Пилоты доложили диспетчерам о женщине, которая угрожает взорвать себя и весь самолет. На борту лайнера было почти 200 человек.

Уточнялось, что одна из пассажирок рейса встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее полицейские задержали женщину. Взрывных устройств и взрывчатых веществ у нее не нашли. Задержанную направят на токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизу. Лайнер отбуксировали на стоянку.

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