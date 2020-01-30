Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет

Фото: телеграм-канал Mash

В аэропорту Домодедово полицейские задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет, передает ТАСС

Взрывных устройств и взрывчатых веществ у нее не нашли. По предварительной информации, пассажирка находится в состоянии опьянения.

Самолет AirBus A321 авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву, экстренно приземлился в Домодедово. Сообщалось, что одна из пассажирок встала в проходе самолета, заявив о наличии у нее взрывного устройства.

Приземление прошло благополучно, лайнер находился на отдельной стоянки. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта. На борту было порядка 195 человек.

В настоящее время пассажиры рейса "Симферополь-Москва" доставлены в терминал. Аэропорт работает штатно.