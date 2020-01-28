Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска

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Самолет Embraer с 77 пассажирами на борту успешно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейс следовал из Новосибирска в Екатеринбург, однако экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания сигнализации о технической неисправности.

Экстренная посадка была благополучно осуществлена. На борту находились 77 пассажиров и два члена экипажа. По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведет проверку в связи с жесткой посадкой самолета авиакомпании "ИрАэро" в аэропорту Домодедово. Перевозчика проверят на соблюдение требований воздушного законодательства. Лайнер приземлился на недостроенную полосу в столичном аэропорту.

