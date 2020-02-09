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Происшествия

14:00

Проблемы с шасси стали причиной аварийной посадки самолета в Коми

происшествия

Фото: телеграм-канал Baza

У пассажирского самолета Boeing 737, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска Республики Коми, были проблемы с шасси. Как сообщили РИА Новости в Росавиации, лайнер остановился в пределах ВПП, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

"Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно", – сказали в Росавиации.

В ведомстве добавили, что степень повреждения самолета уточняется, подтвердив, что лайнер принадлежит авиакомпании Utair.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Москва – Усинск, совершил жесткую посадку: лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. На борту находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

По данным ГУ МЧС по Республике Коми, на месте работают четыре единицы техники от МЧС и оперативная группа в составе 29 человек.

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