СК возбудил дело по факту жесткой посадки самолета в Коми

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета авиакомпании Utair в аэропорту Усинска.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки Boeing 737 в аэропорту Усинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, пассажирский лайнер следовал из Москвы в Усинск и при посадке ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу вследствие излома шасси.

Сообщалось, что жесткая посадка произошла из-за резкого изменения ветра. Позднее в пресс-службе перевозчика проинформировали о том, что в аэропорту прибытия не сработала система точного наведения на полосу, также не были включены огни подхода к ВПП.

На борту самолета находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее по факту инцидента Транспортная прокуратура инициировала проверку. Отмечалось, что аэропорт Усинска закрыли для полетов.