Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета в Коми

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после того, как самолет авиакомпании Utair жестко сел в аэропорту Усинска.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав пассажиров и безопасности полетов в связи с авиапроисшествием в аэропорту Усинска Республики Коми с воздушным судном авиакомпании Utair", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В транспортной прокуратуре добавили, что в настоящее время аэропорт закрыт для полетов. Все рейсы были перенаправлены в воздушную гавань Ухты. Ход проверки находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Согласно предварительным данным, лайнер, летящий рейсом Москва – Усинск, при посадке ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и продолжил движение вдоль нее на фюзеляже. Причиной этого послужило то, что у Boeing 737 были проблемы с шасси. Также сообщается, что жесткая посадка самолета в Коми произошла из-за резкого изменения ветра.

Позднее появилась информация, что при посадке лайнера не сработала система точного наведения на полосу в аэропорту. Также не были включены огни подхода к ВПП, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что на борту самолета находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.