Жесткая посадка самолета в Коми произошла из-за резкого изменения ветра

Резкий сдвиг ветра стал причиной жесткой посадки рейса Москва – Усинск, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.

"При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси", – рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Представитель авиакомпании уточнил, что на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна составляет более 6900 часов, второго пилота – 3600 часов. На место ЧП вылетели специалисты авиакомпании для анализа полетной информации.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Внуково в Усинск самолет совершил жесткую посадку, ударившись хвостом в аэропорту прибытия. На борту Boeing находились 94 человека, включая шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы, пострадавших в результате ЧП нет. Позднее один пассажир обратился к медикам с ушибом колена.

Росавиация создала комиссию по расследованию причин, в то время как СК начал доследственную проверку.