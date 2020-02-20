Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

В Ярославской области вертолет задел линию электропередачи, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

Инцидент произошел при посадке на базу отдыха "Попов Луг" вблизи Веслево. На борту находился только пилот, его госпитализировали.

По данным ЕДДС Переславля-Залесского, в аварию попал частный вертолет Robinson 44. Пилот получил закрытую черепно-мозговую травму.

Разлива топлива не произошло. У вертолета повреждены лопасти, хвостовая часть и разбиты стекла.

Телеграм-каналы сообщают, что вертолетом управлял блогер и основатель одной из крупнейших в России сети охотничьих магазинов Андрей Шелестов.

Ранее на Ямале два человека стали жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол". При падении вертолет обломал лопасти.