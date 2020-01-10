Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Красноярском крае

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Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа двигателя.

Вертолет сел в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. На борту воздушного судна находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее самолет Москва – Челябинск ушел на запасной аэродром в Уфе. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения.