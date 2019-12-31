Самолет Новосибирск – Москва экстренно сел в Екатеринбурге

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Новосибирск – Москва, экстренно приземлился в Екатеринбурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что воздушное судно было принято посадить на землю после сообщений от командира лайнера о проблемах с двигателем. По данным собеседника агентства, лайнер благополучно посадили в аэропорту Екатеринбурга, на его борту находились 115 человек.

Накануне самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший по маршруту Доха – Осло, приземлился в аэропорту Домодедово. Посадку совершили по техническим причинам.

21 декабря самолет авиакомпании Azur Air, который летел из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку. Лайнер было принято посадить на землю из-за технических неполадок на борту судна.

Двумя днями ранее самолет Ил-78 экстренно сел в Жуковском из-за проблем с двигателем. На его борту находились 13 человек, никто не пострадал.

