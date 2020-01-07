Самолет Москва – Челябинск ушел на запасной аэродром в Уфе

Фото: flightradar24.com

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Челябинск, ушел на запасной аэродром в Уфе. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на справочную воздушной гавани.

Отмечается, что лайнер отправили на посадку в Уфе из-за тумана в аэропорту назначения.

"Рейс 1534 авиакомпании "Аэрофлот" из-за тумана был отправлен в Уфу. Теперь готовится обратно", – говорится в сообщении.

В настоящее время метеоусловия в Челябинске нормализовались и борт готовится к отправке.

Ранее два рейса Москва – Пермь совершили непредвиденную посадку в Екатеринбурге. В аэропорту прибытия были зафиксированы сложные погодные условия, в связи с чем командиры воздушных судов приняли решение о посадке в Екатеринбурге.