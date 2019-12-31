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Происшествия

13:18

Два рейса Москва – Пермь совершили непредвиденную посадку в Екатеринбурге

происшествия

Фото: flightradar24.com

Два самолета авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, летевшие из Москвы в Пермь, непредвиденно сели в Екатеринбурге. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

Отмечается, что в аэропорту прибытия были зафиксированы сложные погодные условия, в связи с чем командиры бортов приняли решение о посадке в Екатеринбурге.

"Рейсы SU-1200 Москва – Пермь и S7-1155 Москва – Пермь совершили посадку в аэропорту Екатеринбурга в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прибытия", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Кольцово совершил посадку и самолет ZF-5928, следовавший из Гоа в Пермь.

Ранее в Кольцово незапланированно сел лайнер Новосибирск – Москва. На борту сработала индикация неисправности одного из двигателей, из-за чего пилот принял решение о посадке.

Самолет Новосибирск – Москва совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

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