Два человека погибли при жесткой посадке вертолета на Ямале

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Два человека стали жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол" на Ямале, передает ТАСС.

Как рассказали в экстренных службах, это члены экипажа, оказавшиеся заблокированными.

В ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному уточнили, что вертолет с рабочими летел в поселок Сабетта. В 400–500 метрах от него он совершил жесткую посадку из-за непогоды, попав в снежную бурю. По некоторым данным, при падении Ми-8 обломал лопасти.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находились десять человек, в том числе трое членов экипажа. Двое из них были зажаты в кабине.

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Газпром нефть" отметил, что на борту находились сотрудники "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения". Среди работников компании пострадавших нет, добавили там.