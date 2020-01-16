СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Подмосковье

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Следствие выясняет обстоятельства жесткой посадки вертолета в Московской области. Об этом Агентству "Москва" сообщили межрегиональном управлении СК на транспорте.

По предварительным данным, 15 января около 14:30 в районе поселка Новосиньково Дмитровского городского округа произошла жесткая посадка вертолета без пассажиров.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Частный вертолет Robinson направлялся из Реутова. Пилоту оказана необходимая медицинская помощь. Машина имела разрешение на использование воздушного пространства и план полета.