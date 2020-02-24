Туман помешал приземлению рейса Москва – Иркутск

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Рейс Москва – Иркутск не смог выполнить посадку в аэропорту назначения из-за тумана. Экипаж воздушного лайнера принял решение уйти на запасной аэродром.

Как сообщает ТАСС, самолет принадлежит авиакомпании S7.

"Это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана", – подтвердили в справочной.

Там проинформировали, что рейс Москва – Иркутск должен был сесть в аэропорту назначения в 8:25 (03:25 по московскому времени). Вместо этого лайнер приземлился в Улан-Удэ в 09:45 (04:45 по московскому времени), передает местная справочная.

Ранее столичные аэропорты проинформировали об отменах авиарейсов. При этом о причинах изменений в расписании не сообщалось.