Самолет Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в Шереметьево

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Самолет Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что посадка самолета прошла в штатном режиме. О пострадавших не сообщалось.

Самолет следовал по маршруту Москва – Пермь. После вылета экипаж самолета запросил экстренную посадку. По предварительным данным, это произошло из-за возникшей в одном из двигателей вибрации.

Ранее рейс Москва – Иркутск авиакомпании S7 не смог выполнить посадку в аэропорту назначения из-за тумана. Экипаж воздушного лайнера принял решение уйти на запасной аэродром в Улан-Удэ.

До этого экипаж пассажирского самолета авиакомпании "Победа" заявил о технической неисправности на борту лайнера рейсом Санкт-Петербург – Екатеринбург. Борт удачно приземлился в аэропорту отправления.