Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за звонка о "минировании"

Фото: flightradar24.com

Самолет "Аэрофлота", следовавший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщили Москве 24 в авиакомпании.

"Самолет, выполняющий рейс SU1703, совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий", – говорится в сообщении.

Лайнер проверят. Пассажиры также пройдут дополнительный досмотр. После проверки борт вылетит в Москву.

Согласно данным сервиса Flightradar24.com, самолет Airbus A330, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, спустя час полета подал сигнал общей тревоги и развернулся над Хабаровским краем. В Шереметьево он должен был приземлиться в 16:41.

Ранее вылеты двух пассажирских самолетов из Москвы в Новокузнецк были задержаны из-за сильного тумана. Рейсы перенесли более чем на пять часов.