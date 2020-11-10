Самолет Уфа – Москва подал сигнал тревоги во время полета

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Следующий из Уфы в Москву самолет подал сигнал тревоги во время полета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Самолет рейсом Уфа – Москва подал сигнал тревоги спустя час после вылета", – говорится в сообщении.

Уточняется, что лайнер не сходит с назначенного курса.

Представители экстренных служб позднее заявили, что лайнер совершил посадку в Шереметьево. О пострадавших не сообщалось.

В августе самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки. К лайнеру вызвали бригаду скорой помощи. Пассажирку госпитализировали в одну из местных больниц.